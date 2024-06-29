فريدة خليل تتوج ببرونزية بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين بالإسكندرية

توجت فريدة خليل لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث بالميدالية البرونزية لبطولة العالم للناشئين، والمقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

وحققت فريدة 1370 نقطة لتحرز المركز الثالث خلف فيكتوريا سازونوفا والتي تشارك كلاعبة محايدة والتي فازت بالذهبية محققة 1389 نقطة وجاءت إليزيفيتا سكوندياكوفا لاعبة محايدة أيضا بالمركز الثاني برصيد 1379 نقطة.

وجاءت مواطنتها زينة عامر في المركز الخامس عشر من أصل 36 لاعبة في النهائي برصيد 1323 نقطة.

وجرى استبعاد أميرة قنديل من استكمال المنافسات بعد وقوعها في خطأ فني خلال مسابقة الموانع واستكمالها للمسابقة دون العودة لتصحيح الخطأ من منطقة وقوعه، رغم مشاركتها في مسابقة السلاح.

وسينطلق الساعة 6.05 مساء نهائي منافسات الرجال بمسابقة السلاح، ثم الموانع ثم السباحة ثم الليزر رن، بمشاركة 36 لاعبا، ويمثل مصر الرباعي معتز وائل، ومازن شعبان، ومصطفى أبو عامر، ومحمد شريف.

وسيجرى توزيع الجوائز الساعة 8 وربع مساءً، للسيدات ثم الرجال ثم الفرق، ومن المقرر أن يشهد تسليم الميداليات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

يذكر أن مصر تمكنت من التتويج بذهبية تتابع السيدات، عن طريق الزوجي المكون من فريدة أبوهاشم وزينة عامر ب 1241 نقطة، في أول أيام البطولة.