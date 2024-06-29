الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يفقد أكثر من 1500 جندي في مختلف مناطق القتال خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني فقد ما يصل إلى 1500 جندي على مختلف الجبهات ومناطق القتال خلال اليوم الماضي.

وأشار الجيش الروسي - في بيان أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن "وحدات من مجموعة القتال الشمالية ضربت قوات ومعدات الجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنات نيسكوشنوي وفولشانسك وليبتسي في منطقة خاركيف، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما يصل إلى 270 جنديًا أوكرانيًا"، مضيفا أن الجيش الأوكراني فقد أيضا دبابة و4 مركبات عسكرية و5 مدافع هاوتزر.

وفي منطقة عمليات مجموعة دنيبر الروسية، أشار البيان إلى أن الوحدات القتالية استهدفت مجموعات القوات الأوكرانية في منطقتي زابورويجيا وخيرسون، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 100 جندي أوكراني، بالإضافة إلى تدمير 6 مركبات عسكرية، و3 مدافع هاوتزر، ومستودع ميداني للذخيرة.

وفي منطقة عمليات مجموعة القتال المركزية الروسية، ذكر البيان أن الوحدات القتالية سيطرت على مستوطنة شومي في إقليم دونيتسك، كما قامت بتحسين مواقعها التكتيكية، وألحقت هزيمة بالقوات الأوكرانية، وصد 6 هجمات مضادة، في معارك أسفرت عن مقتل وإصابة ما يصل إلى 360 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، ومركبة عسكرية واحدة و4 مدافع هاوتزر، ومدفع واحد مضاد للدبابات.

وفي منطقة عمليات مجموعة القتال الغربية الروسية، أفاد البيان بأن القوات الروسية ألحقت الهزيمة بـ 7 ألوية أوكرانية، وانتقلت إلى مواقع استراتيجية خلال اليوم الماضي في منطقة خاركيف وإقليم لوجانسك، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 500 جندي أوكراني، وتدمير 3 مركبات عسكرية، و3 مدافع هاوتزر، ومستودعين ميدانيين للذخيرة، ونظام رادار أمريكي الصنع.

وفي منطقة عمليات مجموعة القتال الشرقية الروسية، أشار البيان إلى أنه تم صد هجومين مضادين للجيش الأوكراني، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما يصل إلى 135 جنديا أوكرانيًا، وتدمير 5 مركبات عسكرية، و3 مدافع هاوتزر، وقاذفة صواريخ جراد متعددة، ومدفعين مضادين للدبابات، ومحطة حرب إلكترونية.

وفي منطقة عمليات مجموعة القتال الجنوبية الروسية، ذكر البيان أن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها على الخطوط الأمامية، واستهدفت القوات الأوكرانية في المنطقة، كما تصدت لهجوم مضاد، في معارك أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 430 جنديًا أوكرانيًا، و3 مركبات مدرعة، و8 مركبات عسكرية، و7 مدافع هاوتزر، ونظام مدفعية ذاتية الدفع بولندي الصنع، ومنظومة صواريخ جراد المتعددة، ونظام رادار أمريكي الصنع، ومنظومتين للحرب الإلكترونية، و5 مستودعات ميدانية للذخيرة.

وفيما يخص القوات الجوية والدفاع الجوي الروسي، أشار البيان إلى أن القوات الروسية أسقطت مروحية عسكرية من طراز "ميج-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى 119 طائرة بدون طيار و5 صواريخ "أتاكمس" أمريكية الصنع و10 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع.

وأضاف البيان أن القوات الروسية دمرت منصتي إطلاق لأنظمة الصواريخ الأوكرانية من طراز "S-300PS"، على مدار اليوم الماضي، كجزء من العمليات الجوية الروسية التي شنت عمليات قصف على قوات ومعدات الجيش الأوكراني في 119 منطقة.