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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة تنفي قطع الأشجار من حديقة المبدعين بالعجوزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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 نفت محافظة الجيزة ما يجري تداوله على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بقطع الأشجار بحديقة المبدعين الكائنة بشارع فوزي رماح بحي العجوزة واستخدام صور غير دقيقة بقصد إثارة الرأي العام. 
وتوضح محافظة الجيزة عدداً من النقاط المتعلقة بذلك الأمر وهي كالآتي:
أولا: حديقة المبدعين تعد إحدى الحدائق المهمة التي حرصت المحافظة علي الحفاظ علي ما تضمه من أشجار ومسطحات خضراء وقد تم توجيه هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة الحديقة دون المساس بأي شجرة ورعاية وصيانة المسطحات الخضراء  بشكل دوري لتعكس مظهراً حضارية . 
ثانياً: تلاحظ استغلال بعض المخالفين الأسوار المنخفضة للحديقة والدخول اليها خلسة الأمر الذي دعي إلى رفع كفاءة الأسوار وتدعيم ارتفاعها لإحكام السيطرة علي عملية الدخول والخروج الى الحديقة مع عدم الاقتراب او قطع او المساس بأي شجرة بالحديقة . 
ثالثاً: تؤكد محافظة الجيزة حرصها على الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء وتعمل بالتنسيق مع بعض المكاتب الاستشارية على دراسة رفع كفاءة الحديقة بما بتناسب مع خطة الدولة نحو تطوير كافة الحدائق بنطاق المحافظة .
وفي هذا الإطار فقد نجحت المحافظة وبالتعاون مع الجهات المعنية في زراعة مئات الآلاف من مختلف أنواع الأشجار المثمرة وغير المثمرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة .

محافظة الجيزة تنفي قطع الأشجار حديقة المبدعين بالعجوزة رفع كفاءة الأسوار دون المساس او الاقتراب من أي شجرة شارع فوزي رماح حى العجوزة هيئة النظافة والتجميل المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة