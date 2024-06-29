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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام فلسطيني: آليات الاحتلال تقتحم قرية قصرة بمدينة نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبا عاجل، نقلا عن الإعلام الفلسطيني، أن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية قصرة جنوب شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأعلن الإعلام الفلسطيني، في وقت سابق من اليوم السبت، عن ارتقاء عشرات الشهداء قرب مدرسة بدر ومسجد ذو النورين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و 224 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 37834 شهيدًا و 86858 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
 

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