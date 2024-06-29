وزير التجارة: 20 مليار دولار صادرات سلعية متوقعة خلال النصف الأول من العام الجاري

توقع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، زيادة صادرات مصر السلعية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 8% على أساس سنوي لتصل إلى 20 مليار دولار.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، في كلمته اليوم على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي تستضيفه القاهرة اليوم وغداً، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي ، أن مصر تجري مباحثات متقدمة مع شركة سيارات كبرى غير صينية لتجميع السيارات محلياً في مصر.

وأوضح وزير التجارة والصناعة ، أن صادرات مصر من السلع ارتفعت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنحو 10% لتسجل 16.6 مليار دولار، وتصدرت مواد البناء تلك الصادرات لتبلغ نحو 3.87 مليار دولار، تلتها المنتجات الغذائية بواقع 2.64 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2.49 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي.

كان إجمالي قيمة صادرات مصر السلعية استقر عند 35.3 مليار دولار في 2023، أسوة بعام 2022 إلى حد كبير، فيما تستهدف البلاد تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 18% و 20% بدءاً من العام الحالي.