ننشر نتيجة انتخابات اتحاد الغرف السياحية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، فوز كلا من: ناصر تركي، حسام الشاعر، نبيل راشد، امجد الجندي، عمرو ابو زيد، ايهاب عبد العال.

وكان عقد اليوم السبت، الاتحاد المصري للغرف السياحية جمعيته العمومية لانتخاب 6 أعضاء من أصل 15 عضوا لمجلس الإدارة، ويتبقى 4 أعضاء يعينهم وزير السياحة والآثار، ثم رؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس.

وكانت انتخابات الجمعيات العمومية للغرف السياحية الخمس "الشركات، الفنادق، المطاعم، السلع السياحية، الغوص"، والتي عقدت في 25 مايو الماضي، شهدت انتخاب مندوبي الغرف لدى الاتحاد العام، والذين شكلوا جمعية عمومية ينتخب من بينها مجلس إدارة الاتحاد والذي يضم بحسب اللائحة رؤساء الغرف السياحية الخمس.

وترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية كلا من: "ناصر تركي، حسام الشاعر، هاني العسال، نبيل عبد العزيز، أمجد الجندي، هشام بركات، أحمد أمين، تامر ناجي عريان، عماد مرقس، عمرو أبو زيد، إيهاب عبد العال، وليد فاروق، طارق صلاح".