جامعة أسيوط تطلق قافلة طبية شاملة بالاشتراك مع طب الوادى الجديد لأهالي الداخلة

أطلقت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ورئيس تحالف جامعات إقليم أسيوط، يوم الجمعة الموافق 28 من يونيو؛ قافلة طبية شاملة التخصصات، بالاشتراك مع كلية الطب -جامعة الوادي الجديد ؛ للكشف مجاناً على أهالي مدينة الداخلة بالوادي الجديد، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية، والخطوات التنفيذية لتحالف إقليم أسيوط؛ بهدف تحقيق أقصى استفادة من مقومات جامعات إقليم أسيوط، وتبادل الخبرات والموارد البشرية، وتعظيم الخدمات التي يقدمها للإقليم.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، إن التحالف يضم الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية الموجودة داخل إقليم أسيوط وجامعة الوادي الجديد، ويهدف إلى خلق كيان متكامل من

جامعات إقليم أسيوط، وربطها معاً لخدمة المجتمع؛ بهدف تحقيق أقصى استفادة من مقومات تلك الجامعات لخدمة الإقليم.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، أن القافلة الطبية يشارك فيها نخبة من الأساتذة المتميزين في كافة التخصصات من كلية الطب، ومعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط،وكلية الطب جامعة الوادى الجديد؛ وذلك لإجراء الكشف الطبي، وصرف العلاج بالمجان، على أهالي مدينة الداخلة بالوادي الجديد، مؤكدًا الاستمرار فى إطلاق القوافل التنموية الشاملة، وتسخير كافة إمكانات جامعة أسيوط، وكوادرها البشرية؛ للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية، والعلاجية مجاناً؛ للمناطق الأكثر احتياجاً، وسد العجز فى التخصصات الطبية؛ انطلاقًا من دورها، ومسؤوليتها تجاه المجتمع المحيط؛ لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً من مختلف محافظات الصعيد.

تأتي القافلة الطبية المشتركة؛ تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب بالجامعة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور خالد فارس القائم بأعمال عميد معهد جنوب مصر للأورام- جامعة أسيوط.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبدالعليم؛ إلى أن القافلة قامت بفحص ما يقرب من (211) حالة من الأهالي داخل مستشفى الداخلة العام بالوادي الجديد في تخصصات: ( جهاز هضمي -باطنة -نساء وتوليد- عظام - أعصاب -أنف وأذن - مسالك بولية- جراحة عامة- جراحة اورام-قلب وصدر-رمد- أطفال)، وتم صرف العلاج اللازم لكل حالة؛ حسب التشخيص، و شارك فيها (23) طبيباً بشرياً من: كلية الطب ومعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، وكلية الطب- جامعة الوادي الجديد.

رافق القافلة الطبية؛ الدكتور محمد أبو المجد وكيل معهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط ومنسق الجامعة فى إقليم جامعات وسط الصعيد، والدكتور محمد خلف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة- جامعة الوادى الجديد ومنسق الجامعة في إقليم وسط الصعيد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بكلية الطب ومعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط ، وكلية الطب الوادي الجديد، وكان في استقبالهم؛الدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، والدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الداخلة العام؛ إلى جانب لفيف من القيادات الإدارية بمستشفى الداخلة العام.

