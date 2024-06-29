أيمن غنيم: نشهد شراكة إستراتيجية كبيرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي

أكد الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن مصر لديها علاقات متميزة سواء سياسية أو اقتصادية مع كافة دول العالم، حيث تسعى لتعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز": كما أن لمصر علاقات متميزة مع دول "البريكس"، وأبرزها روسيا والصين، وهذا يعكس مكانة مصر الدولية، كدولة كبري جيدة في جذب الاستثمارات إليها.

وتابع "غنيم": نشهد شراكة استراتيجية كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي بثقلها الاقتصادي وبين مصر كدولة كبرى في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

يعتبر مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي"، الذي يعقد في مصر حاليا من المؤتمرات الهامة، حيث يهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية والمؤسسات الأوروبية العملاقة والتي لها وزنها في السوق العالمية.