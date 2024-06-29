رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن منسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، تلك الثورة التي فتحت كل أبواب الأمل أمام مصر والمصريين لبناء المستقبل اللائق لكل الأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف أِن ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، ثورة شعب صححت مسار الدولة المصرية مؤكدا أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في استعادة أمجادها وجذبت أنظار العالم مرة أخرى لتاريخها وتراثها العريق، أن مصر شهدت بعد ثورة 30 يونيو تطوير وبناء البنية التحتية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحرص على حق الإنسان في حياة كريمة تليق بالمواطن المصري وفتح آفاق الاستثمار لتوفير فرص العمل والاهتمام بالشباب وإفساح المجال لهم للمشاركة في الحياة العامة.

ودعا رئيس جامعة المنصورة، جموع الشعب المصري إلى استلهام روح ثورة 30 يونيو المجيدة والتحلي بروح الإصرار والعزيمة لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع وميادين العمل في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بمثابة جنى ثمار هذه الثورة الشعبية العظيمة تحت رعاية وتوجيه القيادة الرشيدة لبناء الجمهورية الجديدة.