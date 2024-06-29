3 شهداء في قصف إسرائيلي شمال غرب مدينة رفح

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية باستشهاد ثلاثة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة "الشاكوش" بمواصي شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة مساء اليوم السبت.

وأكدت وصول جثامين الشهداء الثلاثة إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث أصيبوا بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، باستخدام القوات البرية والبحرية والجوية، ما أسفر عن استشهاد 37834 مواطنًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 86858 آخرين.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.