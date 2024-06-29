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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء إنشاء مستشفى عام بمدينة المنيا الجديدة

بدء تنفيذ مشروع انشاء
بدء تنفيذ مشروع انشاء مستشفى عام بمدينة المنيا الجديدة
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أعلن المهندس وائل قطب رئيس مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة  اليوم السبت بدء الأعمال التنفيذية لمشروع انشاء مستشفى المنيا العام بمدينة المنيا الجديدة بمنطقة خدمات الحى السادس والسابع امام ميدان جامعة دراية، وتنفذها  إدارة الأشغال العسكرية.

أوضح رئيس مجلس امناء المنيا الجديدة  ان قرار تخصيص المستشفى صدر بجلسة مجلس إدارة الهيئة رقم ( ١٧٣ ) بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢ بناء على مطالبات متعدده وتحركات لدى كافة الجهات من مجلس الامناء ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ بالتعاون مع  الدكتور  محمد النادى وكيل وزارة الصحه حينها.

واضاف قطب: “المجلس ينتهز هذه الفرصه لتقديم التهنئة  للسكان ويتقدم بخالص الشكر والتقدير لكلا من المهندس  خالد نايف رئيس الجهاز السابق و المهندس  احمد مصطفى محمد رئيس جهاز المدينه لما قاموا  به من جهد ودعم سواء فى اجراءات التخصيص او المتابعة والدعم لحين بدء التنفيذ الفعلى للمشروع”.

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