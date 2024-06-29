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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تدين إقرار لسلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان بالضفة الغربية

السعودية
السعودية
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أدانت السعودية، اليوم السبت،إقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان السافرة في الضفة الغربية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته (واس) رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرة من العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الانتهاكات تقوّض فرص السلام وتسهم في تأجيج الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

الاحتلال الإسرائيلي السعودية الضفة الغربية الاستيطان