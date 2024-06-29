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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق فعاليات دورة الحماية المدنية لفرق الجوالة بالمنيا

دورة الحماية المدنية
دورة الحماية المدنية لفرق الجوالة بالمنيا
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نفذت إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، فعاليات دورة الحماية المدنية لفرق الجوالة والجوالات بالمنيا، وذلك في إطار موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدعم فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب.

فقد جرى التنفيذ اليوم السبت، بمراكز الشباب والإدارات الفرعية  بمركز شباب الجزائر بسمالوط ، ومدينة مطاي، وذلك بحضور اللواء خالد عبد الحليم محمد وكيل إدارة الحماية المدنية ومحاضر البرنامج. 

وقد تناولت الدورة ماهية وانواع الحرائق، كيفية استخدام طفايات الحريق ، كيفية التدخل لمحاولة إنقاذ المصاب في الحريق ، مصادر الطاقة وأنواعها ،كيفية انتقال الحرارة المؤديه الي الحرائق ، شرح مثلث الاشتعال ،مصادر الخطورة ومحاولة استخدام البدائل المتاحة ،انواع المساحيق الكيميائية ،كيفية الخروج الآمن من الحادثة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مندي محمد عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل الشباب .

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ادارة الحماية المدنية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مدينة مطاي مراكز الشباب