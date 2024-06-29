صحة مطروح ترفع حالة الاستعداد القصوى بالتزامن والاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم السبت، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمديرية الشئون الصحية الصحية وجميع مستشفيات ومراكز ووحدات محافظة مطروح؛ استعدادًا للاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض، لاستقبال أى حالات مرضية باقسام الطوارئ.

وكيل صحة مطروح: انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية على مدار الـ24 ساعة

كما أكد الدكتور مبروك سالم استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية؛ للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة ، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

وأشار وكيل صحة مطروح إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد على مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها، وكذلك وجود رصيد الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

وكيل صحة مطروح: فريق طوارئ متنقل لتقديم الخدمة الطبية لأهالينا كبار السن

وأضاف وكيل صحة مطروح أنه تم توفير فريق طوارئ متنقل بجميع الإدارات الصحية بمطروح لتقديم الخدمة الطبية لأهالينا كبار السن فوق سن 65 عاما، وأيضا ذوي الهمم عن طريق تفعيل الزيارات المنزلية لهم عند الحاجة، مؤكدًا على استمرار العمل في قطاعات (الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال الاحتفالات بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو؛ للتأكد من انتظام سير العمل.

وأشار سالم إلى توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية "لدغ العقرب – الثعبان – عقر الحيوان" وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية.