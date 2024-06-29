وصول 32 ألف طن فحم بترولي لميناء سفاجا من الكويت

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 738 شاحنة و192 سيارة.

وأضاف: شملت حركة الواردات 35500 طن بضائع، 287 شاحنة و 192 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 552 شاحنة و40 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SAFEEN ALAMAL وعلى متنها 32 ألف طن فحم بترولي قادمة من الكويت لصالح شركة مصر للألومنيوم لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة وتم إلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين واعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الاعمال.



كما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS ، بينما تغادر العبارتين امل وسينا ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الرياض وسينا وغادرت السفينتين ALCUDIA EXPRESS و RISING LION ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و248 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 5415 راكب.

