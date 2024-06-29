صراع السينما المصرية على شباك التذاكر.. "أولاد رزق وبيت الروبي وصعيدي في الجامعة الأمريكية" أفلام حققت أرقامًا قياسية بالإيرادات.. والشناوي: السيناريو ونجم العمل من أهم أسباب النجاح

شهدت الساحة الفنية صراعا يُسمى بـ«حرب تكسير العظام» من عام 1997 حتي عام 2024 ليتنافس نجوم الفن وصناع السينما خلال الفترة الأخيرة لحصد أعلى إيرادات، ففي الفترة الاخيرة شهدنا منافسة قوية بين فيلم "ولاد رزق 3، بيت الروبي ، الفيل الأزرق 2، ولاد رزق 2" على حصد أعلى الإيرادات. «البوابة نيوز» تستعرض كيف نجحت هذه الأعمال الفنية في تحقيق أعلى الايرادات؟ وهل الإيرادات هي التقييم الوحيد لنجاح العمل؟

أعمال تربعت على عرش أعلى إيرادات الأفلام المصرية

ولاد رزق 3 (القاضية)

يتصدر فيلم ولاد رزق المركز الأول في إيرادات الأفلام منذ عام 2019، حيث حصد الفيلم خلال 9 أيام فقط من عرضه علي 132.985.242 وهذا الرقم يعد أعلي أيراد لفيلم مصري حتى الآن.

الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، ومحمد ممدوح، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

بيت الروبي

تصدر فيلم بيت الروبي ايرادات عام 2023 حيث حصد الفيلم ايرادات بلغت 130.877.450 خلال 24 اسبوع من عرضه في السينمات.

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد، محمد عبد الرحمن، وحاتم صلاح.

الفيل الأزرق 2

في عام 2019 شهدت الساحة السينمائية صراع الصدارة حيث بلغت ايرادات فيلم "الفيل الازرق 2" 103.633.291 خلال 24 اسبوع عرض في السينمات.

الفيلم من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، ونيللي كريم، وتارا عماد، وأحمد خالد صالح.

ولاد رزق 2

وفي نفس سنة 2019 حقق فيلم ولاد رزق 2 إيرادات عالية بلغت 100.753422 خلال 23 اسبوع من عرضه داخل السينمات، الفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، ومن بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وكريم قاسم.

كازابلانكا

وتستمر المنافسة علي الصدارة في عام 2019 حيث حقق فيلم كازابلانكا إيرادات عالية بلغت 79.156.808 خلال 13 اسبوع من عرضه داخل السينمات .

الفيلم من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، ومن بطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وإياد نصار، وخالد ارغنش، وعمرو عبد الجليل، ولبلبة، وأحمد داش، ومحمود البزاوي.

إسماعيلية رايح جاي

يعتبر فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، علامة فارقة في تاريخ السينما، حيث عرض الفيلم في 11 دور عرض عام 1997، وتجاوزت إيرادته وقتها 15 مليون جنيه، وهو رقم كبير بالنسبة لـ20 عام مضت

حيث شارك في بطولة الفيلم محمد فؤاد، محمد هنيدي، خالد النبوي، حنان ترك، كريمة مختار، عزت أبو عوف.

صعيدي في الجامعة الأمريكية

يعتبر واحدا من أشهر أفلام محمد هنيدي وعرض الفيلم عام 1998، وتجاوزت إيرادات الفيلم الكلية حينها 27 مليون جنيه، وهذا يعتبر رقم قياسي في ذلك الحين ، واستمر عرضه بالسينمات 15 شهرا.

والفيلم بطولة محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي، غادة عادل، هاني رمزي، طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، سهام جلال ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد.

اللمبي

فيلم "اللمبي" للفنان محمد سعد، حقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري، وعرض الفيلم بالسينمات لأول مرة عام 2002، وحقق وقتها إيرادات تجاوزت 22 مليون جنيه، والفيلم بطولة عبلة كامل، حلا شيحة، حسن حسني، حجاج عبدالعظيم، لطفي لبيب.

حول نجاح الاعمال الفنية في تحقيق أعلي الايرادات، وهل الايرادات هي التقييم الوحيد لنجاح العمل من جهته علق الناقد الكبير طارق الشناوي : تُعد الإيرادات واحد من معايير النجاح وليس المعيار الوحيد لنجاح العمل، مشيرًا إلى أنه لا توجد صراع بين المضمون والجوهر والقيمة الفنية والفكرية للفيلم وبين العائد المادي أو الجماهيري فمن الممكن أن نجد عمل فني ليس له قيمة فكرية وليس قوي للغاية وفي ذات الوقت له قاعدة جماهيرية ومحقق شعبية كبيرة.

وأكد الشناوي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك أفلام تظل في دائرة إبداعية لكن لا تصل إلى الجماهيرية المطلقة مثل فيلم "الموميا"عندما عرض لم يحقق أي إيرادات ولكن المومياء يعتبر في التقييم هو أفضل فيلم عربي وحظي في مهرجان دبي عام 2013 علي المركز الاول.

وأوضح الشناوي، أن الساحة الفنية شهدت مؤخرًا صراع الافلام والانتاج لتحقيق الارباح فمنهم من قدم محتوي وعمل سينمائي يخدم الجمهور والمجتمع ومنهم من أخفق في ذلك.