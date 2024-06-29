نجوم العالم العربي في "بيت السعد" مع أحمد وعمرو سعد

تعرض "MBC مصر" برنامج المنوعات الترفيهي الجديد "بيت السعد" من تقديم النجمين عمرو سعد وأحمد سعد، وإخراج محمد سامي الذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة، ويستضيف نخبة من نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناءً وتمثيلاً وحوارات جادة وعفوية.

وفي كل حلقة، يستقبل مقدما البرنامج عمرو سعد وأحمد سعد ضيفاً جديداً يناقشان معه قضايا اجتماعية وإنسانية مختلفة، ويستمعان إلى رأيه في عدد من المواضيع، إضافةً إلى فقرات متنوعة يستعرض خلالها النجم - الضيف بعض مهاراته ومواهبه، فضلا ًعن فقرات أخرى تكشف النقاب عن تفاصيل من حياته وبداياته وتتوقف عند أحداث كان لها أثر كبير في مسيرته.

وفيما تعتمد معظم فقرات البرنامج على الحوارات العفوية المرتجلة بين ثلاثة نجوم على نحوٍ ودّي يُبرز الجوانب الطبيعية لشخصيات النجوم ومضيفَيْهما، يتضمن "بيت السعد" أغانٍ يسمعها الجمهور للمرة الأولى إذ يغني أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد، في موازاة مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه برفقة موسيقى تصويرية مصاحبة.

جدير بالذكر أن النجوم المرتقبين الذي سيطلّون في الحلقات الـ 12 الأولى من البرنامج هم: أحمد حلمي، يسرا، محمد هنيدي، أحمد السقا، منة شلبي، إليسا، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتاـ إبراهيم الحجاج.