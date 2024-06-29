مدرس مساعد بعلوم المنصورة تفوز بجائزة "جولدرينج" من مجتمع الحفريات الدولي

حققت الباحثة سناء السيد، المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة المنصورة، إنجازًا علميًا باهرًا بحصولها على جائزة "جولدرينج" من رابطة الجيولوجيات، وهي جائزة مرموقة يقدمها مجتمع الحفريات الدولي تقديرًا لتميزها في مجال الحفريات الفقارية.

و من جهته، قدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة خالص التهنئة و التقدير للباحثة المتميزة سناء السيد المدرس المساعد بكلية العلوم، مؤكدا أن الجائزة تعد تكريما رفيع المستوى تفخر جامعة المنصورة بحصول أحد أبنائها من شباب الباحثين المتميزين عليه، كما تعد تتويجا علميا يضاف لسجل إنجازات الجامعة العلمية و البحثية التى تتصدر به الجامعة مجال التنافس محليا و إقليميا و عالميا، و شهادة قوية على تفوق شباب الباحثين المصريين وقدرتهم على تحقيق إنجازات علمية بارزة على الصعيد الدولي، مشيرا إلى كونها مصدر إلهام للأجيال القادمة للعمل الجاد والسعي نحو التميز في مختلف المجالات العلمية.

وتأتي هذه الجائزة لتتويج مسيرة حافلة بالإنجازات العلمية للباحثة الصاعدة، حيث سبق لها أن حصدت العديد من الجوائز العالمية والمحلية في نفس المجال، كان آخرها جائزة الرابطة الأمريكية للجامعيات في عام 2023.

وتتمتع سناء بسجل حافل بالإنجازات البحثية، حيث شاركت في أكثر من 13 بحثًا دوليًا نُشرت في أعرق المجلات العلمية، ومن أبرزها مجلة الجيولوجيا التي تناولت فيها موضوع الاحتباس الحراري القديم الذي حدث منذ حوالي 56 مليون سنة، وهو ما يُعد مشابهًا لما نشهده في الوقت الحالي، و كذلك مشاركتها فى إكتشاف ديناصور المنصورة عام 2018.

كما لم تقف إنجازات سناء عند هذا الحد، بل واصلت تفوقها العلمي من خلال حصولها على بعثة من الحكومة المصرية لاستكمال دراستها للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة ميتشيجان الأمريكية.