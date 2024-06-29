إعدام 485 كيلو أغذية فاسدة في دمياط

أعلنت مديرية التموين في محافظة دمياط عن إعدام 485 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و تحرير 179 محضر للمخالفين خلال حملات استهدفت عدة مناطق الأسبوع الماضى تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية للمنظومة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وسلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين.

واستكملت المديرية الحملات التى يتم تنفيذها من خلال الجهات المختلفة، حيث تم تنفيذ حملات تابعها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، استهدفت مناطق بمركز ومدينة الزرقا وكفر البطيخ وعزبة البرج وفارسكور والسرو فى الفترة من 23 حتى 27 يونيو الجارى، والتى أسفرت عن ضبط وإعدام 209 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة لتغير خواصها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 44 محضر لرصد مخالفات عدم الالتزام باشتراطات النظافة وعدم الإعلان عن أسعار السلع و عدم وجود شهادات صحية.

وفى سياق متصل أيضًا،نفذت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري عدة حملات على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة على مدار الأسبوع الماضى ، والتى أسفرت نتائجها عن ضبط واعدام 276 كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير عدد 135 محضر للمخالفين، هذا إلى جانب رصد عجز 29 زجاجة زيت تموين بأحد البقالات التموينية، حيث تم تحرير محاضر حيال تلك المخالفة .

شنت امس ادارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة في دمياط حملات مكثفة تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و تحت اشراف الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة و الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية والإشراف المباشر لمراقب عام الاغذية وفريق العمل بالإدارة .

وأسفرت الحملات المكثفة لإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية بمصيفى رأس البر ودمياط الجديدة ، المرور على 97 منشأة شملت مطاعم وأماكن تجهيز و كافيهات ومنشآت متنوعة 56 منشأة تدار بدون ترخيص عدد 19 منشأة بها خطرداهم على الصحة العامة تم تحرير 150محضر جنحة صحية