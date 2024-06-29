بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهم بقتل "منجد" في المعادي، لجلسة الشهر المقبل للحكم بعد إحالة المتهم لفضيلة المفتي لإبداء رأيه في إعدامه.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 12126 لسنة 2023 جنايات حلوان، أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.

ودارت أحداث الجريمة المأساوية داخل شقة بمنطقة المعصرة عندما استدرج القاتل المجنى عليه بحجة إنهاء أعمال تنجيد بالشقة خاصته وبمجرد وصول الضحية انقض عليه بسكين فذبحه وقطع جثته أربا ووضعها في أكياس والقى بها بمنطقة كورنيش النيل بالمعادي.



ودلت تحريات رجال مباحث القاهرة أن القاتل متزوج من خطيبة سابقة للمجنى عليه ومنذ عدة أشهر شك في وجود علاقة بين زوجته والضحية ومكالمات بينهما فقرر التخلص من المنجد.

ووضع القاتل خطة محكمة ظن أنها لن تنكشف فقام باستئجار شقة بجوار محل المجنى عليه وطلب منه الحضور لأخذ المقاسات أعمال التنجيد وعندما حضر الضحية انهال المتهم عليه بطعنات السكين وعندما تأكد من وفاته قام تقطيع الجثة لأكثر من 20 قطعة ووضعها داخل أكياس بلاستيك سوداء وتخلص منها بمنطقة كورنيش النيل بالمعادي.



وأضافت التحريات أن أسرة الضحية أبلغت بإختفائه ولم يتهموا أحدا بارتكاب الواقعة وعندما تم تفريغ كاميرات المراقبة رصدت اصطحاب المتهم للمجنى عليه للشقة وعدم خروجه فتم القبض عليه وتضييق الخناق اعترف بإرتكاب الجريمة.

وتابعت التحريات أنه لم يثبت حتى الآن وجود علاقة بين الضحية وزوجة المتهم.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود أكياس بداخلها أشلاء آدمية بمنطقة كورنيش النيل بالمعادي.



وبعمل التحريات تبين أن المتوفي مبلغ بإختفائه منذ أسبوع، وتبين أن زوج خطيبته السابقة وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات والتي أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية وأصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر.