حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ،بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32673 طن تشمل : 10250 طن يوريا و 5750 طن مولاس و 4923 طن رمل و 11750 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 86061 طن تشمل : 20097 طن قمح و 2391 طن خشب زان و 6600 طن خردة و 3168 طن حديد و 41800 طن ذرة و 9700 طن سكر و 1655 طن فلوسبار و650 طن حمص.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 26935 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136174 طنًا .

كما استقبل السفينة ( WADI ALKARNAK ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2384 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبيه و كوم أبو راضي ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من ميناء الدخيلة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3537 حركة .

استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد السيد ممثل بيروفيريتاس مصر لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة .

تأتي هذه الزيارة في اطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة و السلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها.