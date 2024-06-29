مدير تعليم الجيزة يتابع لجان امتحانات الثانوية من "العمليات المركزية"

تابع أشرف سلومة وكيل الوزارة لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بتعليم الجيزة، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام.

وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية وحازم مصطفى مدير إدارة السن بمديرية الصحة بالجيزة المقدم هانى عماد من مديرية أمن الجيزة ونيڤين نعيم مدير إدارة الإحصاء بالمديرية و مجدى أحمد كامل مدير إدارة التعليم الثانوي و محمد حفنى مدير إدارة المتابعة

وصرح سلومة أن عدد الطلاب المتقدمين اليوم لامتحان مادة التاريخ للقسم الأدبى 38315 طالبا وطالبة بنسبة حضور %99,02

كما كان عدد المتقدمين فى مادة الفيزياء للقسم العلمى 48710 طالبا وطالبة بنسبة حضور %97,67

وبالنسبة لمدارس المكفوفين فقد أدى الطلاب امتحانهم اليوم فى مادة اللغة الأجنبية الأولى ( الورقة الثانية ) بنسبة حضور %95,65

أما بالنسبة لمدارس stem فقد أدى الطلاب امتحانهم اليوم فى مادة مقاييس المفاهيم ( الكيمياء) بنسبة حضور %100

هذا ولم ترصد غرفة العمليات أية معوقات داخل اللجان اليوم

وأكد على أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية و تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وشدد بعدم اصطحاب الهاتف المحمول والأجهزة الالكترونية حتى وإن كان الهاتف مغلقاً حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه. كما أكد سيادته طبقا لتعليمات معالى وزير التربية والتعليم أن القلم المستخدم فى الإجابات هو القلم الجاف الأزرق فقط.

وكذلك لا بد من التأكد من تطابق رقم نموذج ورقة الأسئلة لنموذج ورقة الإجابة للطالب حتى لا يضار الطالب بتصحيح امتحانه على نموذج آخر

وفي سياق متصل صرح سلومة بأن مديرية الصحة بالجيزة قامت بالمشاركة مع مديرية التربيه والتعليم في غرفة عمليات طوارئ امتحانات الثانويه العامة، للمتابعة والإشراف على سير الامتحانات، حيث تم تسكين فريق طبي بكل لجنة وتجهيزها بأدوية طوارئ وجهاز ضغط وتيرمومتر حرارة للتعامل مع الطوارئ.

كما تم تجهيز فريق طبي طائر مكون من طبيب بشري وممرضة داخل الوحدات الصحية للتوجه لللجان في حالة حدوث أي طارئ.

كما تم التنسيق مع هيئة إسعاف الجيزة للتحرك السريع في حالة حدوث طوارئ.

كذلك أيضاً التنسيق مع المستشفيات الحكومية لاستقبال حالات الطوارئ المحتملة والتعامل معها.