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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ السيسي بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس
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تقدم المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وقالت النيابة الادارية خلال بيان لها اليوم السبت، إن تلك الثورة التي سطرها الشعب المصري بأحرف من نور، جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه والذي انتفض على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره ليحيا فيه المصريون جميعاً بعزة وكرامة.

وتمنت النيابة الادارية المزيد من الاستقرار والازدهار في شتى المجالات تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

حفظ الله مصر قيادة وشعبًا وجيشا

صرح بذلك المستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية

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