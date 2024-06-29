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السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تواصل جهودها فى تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات
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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة.

واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولى إنزال عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية إلى سكان قطاع غزة لتوفير جانب من الإحتياجات الأساسية اللازمة فى ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء إستمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

يأتى ذلك تزامناً مع الجهود والمساعى المصرية والدولية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار
وتأمين تدفق المساعدات  بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التى يواجهها الشعب الفلسطينى .

الرئيس عبدالفتاح السيسي مساعدات غزة مصر تقدم مساعدات غزه القوات المسلحة