محافظ المنيا يوجّه بوضع آليات عاجلة والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت الجهات التنفيذية بالاستجابة الفورية لحل شكاوى المواطنين، وإزالة أسبابها، والتواصل الدائم من رؤساء المراكز والمرور الميداني للتأكد من حل المشكلات بشكل فعال وخاصة فيما يتعلق بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين والاهتمام بشبكات ومحطات مياه الشرب و سرعة الاستجابة وفحص شكاوى المواطنين المتعلقة بضعف المياه، مشدداً على بذل المزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات والمرافق الخدمية.





وتابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال الإزالة الفورية لتراكمات القمامة من شارع رمسيس بحى شمال مدينة المنيا، وذلك عقب ورود شكاوى من المواطنين تفيد بوجود القمامة بالشارع، وعلى الفور تم رفع التجمعات والتراكمات فضلا عن رفع نقاط التجمع بالحى .



وفى مركز سمالوط، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس المركز أعمال إصلاح انفجار خط مياه الشرب بمنطقة المطافى بحى غرب المدينة، وأوضح أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسمالوط وتم الدفع بمعدات الوحدة المحلية وفنى الشبكة لسرعة إصلاح الماسورة والتي تسببت في غرق الشارع بالمياه، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح و شفط المياه المتراكمة بالشارع ورد الشيء لأصله وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .



وفى مركز ومدينة ملوي، تابع تاج ابو سداح رئيس المركز، شكاوي المواطنين بقرية الشيخ عبادة بانقطاع مياه الشرب على فترات طوال اليوم ،حيثُ تبين بأن محطة المياه لا يوجد بها صهاريج ويوجد محول كهرباء جهد منخفض وعلى الفور تم التنسيق مع شركة مياه الشرب وهندسة كهرباء المركز لتلافي أسباب الشكوى، حيث تم ربط محطة المياه بمحول بقدرة جهد أعلى، وعودة المياه للمنازل بكامل قوتها.



وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ملوي، برفع كافة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير بترعة الديروطية، بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وذلك عقب تلقي شكاوي من المواطنين بقرية التابوت بمجلس قروي نواي وتم تلافي أسباب الشكوى، حفاظاً على صحة المواطنين.



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