ads
السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.. تعرف عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


تتضمن مشروع قانون تنظيم وضع اللاجئين الصادر عن مجلس الوزراء والخاص بتنظيم وتوفيق اوضاع اللاجئين وفق للقانون علي إنشاء لجنة تسمي ( اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين ) والتي تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة ، حيث يصدر تشكيل اللجنة ونظام عملها بقرار من رئيس مجلس الوزارء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون . 
تكون اختصاصات اللجنة هي الاللمام بكل المعلومات والتفاصيل والبيانات الاحصائية الخاصة باعداد اللاجئين حيث تقوم اللجنة بالتنسيق مه وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية لامم المتحدة  لشئون الاجئين وغيرها من المنظمات المعينة بشئونهم والترتيب مع الجهات الادارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات لاجئين  
 

بقانون تنظيم الاجئين مشروع قانون اوضاع اللاجئين مجلس الوزراء اللجنة الدائمة لشئون الاجئين البيانات الاحصائية المفوضية السامية