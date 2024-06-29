اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.. تعرف عليها



تتضمن مشروع قانون تنظيم وضع اللاجئين الصادر عن مجلس الوزراء والخاص بتنظيم وتوفيق اوضاع اللاجئين وفق للقانون علي إنشاء لجنة تسمي ( اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين ) والتي تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة ، حيث يصدر تشكيل اللجنة ونظام عملها بقرار من رئيس مجلس الوزارء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون .

تكون اختصاصات اللجنة هي الاللمام بكل المعلومات والتفاصيل والبيانات الاحصائية الخاصة باعداد اللاجئين حيث تقوم اللجنة بالتنسيق مه وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية لامم المتحدة لشئون الاجئين وغيرها من المنظمات المعينة بشئونهم والترتيب مع الجهات الادارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات لاجئين

