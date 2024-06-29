المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة دمنهور يعقد أولى فعاليات لقاءاته التعريفية.. صور

عقد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة دمنهور، أولى فعاليات لقاءاته التعريفية، وذلك فى إطار حرص إدارة المركز على عقد سلسلة من اللقاءات للتعريف بخدمات المركز في كليات الجامعة وتفعيل تشكيل منسقي المركز، والحرص على الوصول لأكبر شريحة مستهدفة من طلاب الجامعة.

واستضافت كلية الحاسبات والمعلومات فريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني UCCD، وقدم الدكتور أحمد هلال عرض توضيحي عن المركز لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات يشمل كافة المعلومات عن المركز والخدمات والبرامج التدريبية المتاحة وتنمية المهارات، وخدمات التوظيف، وكيفية الاستفادة من خدمات المركز، وكذا التنويه عن أهم الأحداث القادمة لأنشطة المركز، مؤكدا على أن رسالة وأهداف وأنشطة مركز التطوير المهنى بجامعة دمنهور تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وقام بالرد على استفسارات الطلاب بخصوص تلك الخدمات.

ومن جانبه قام الدكتور محمد والي، القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، بتوضيح أهمية المركز ودوره الفعال في خدمة الطلاب، كما حث الطلاب على التقدم للحصول على الدورات والتدريبات التي يقدمها المركز.