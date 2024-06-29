اليوم.. اتحاد الغرف السياحية ينتخب مجلس إدارته

عقد اليوم السبت، الاتحاد المصري للغرف السياحية جمعيته العمومية لانتخاب 6 أعضاء من أصل 15 عضوا لمجلس الإدارة، ويتبقى 4 أعضاء يعينهم وزير السياحة والآثار، ثم رؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس.

وحضر اليوم 106 أعضاء من أصل 128 عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد، بينهم 125 عضوا بالانتخاب من الغرف، و3 أعضاء من الوزارة، وكانت انتخابات الجمعيات العمومية للغرف السياحية الخمس "الشركات، الفنادق، المطاعم، السلع السياحية، الغوص"، والتي عقدت في 25 مايو الماضي، شهدت انتخاب مندوبي الغرف لدى الاتحاد العام، والذين شكلوا جمعية عمومية ينتخب من بينها مجلس إدارة الاتحاد والذي يضم بحسب اللائحة رؤساء الغرف السياحية الخمس.

وترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية كلا من: "ناصر تركي، حسام الشاعر، هاني العسال، نبيل عبد العزيز، أمجد الجندي، هشام بركات، أحمد أمين، تامر ناجي عريان، عماد مرقس، عمرو أبو زيد، إيهاب عبد العال، وليد فاروق، طارق صلاح".

وكان أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2024، والخاص بتحديد أعداد وفئات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، ومندوبي الغرف لدى الاتحاد.

نص القرار في مادته الأولى على: أن تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية من: 32 عضوا من غرفة الشركات السياحية، و50 عضوا لغرفة المنشآت الفندقية، و19 عضوا لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، و14 عضوا لغرفة الغوص والأنشطة البحرية، و10 أعضاء لغرفة السلع والعاديات السياحية.