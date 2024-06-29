محافظ كفرالشيخ يهنئ الأهالي بالذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو

بعث ،اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة.

وجاء نص البرقية" يشرفني وأجهزة وأبناء المحافظة مع حلول الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة أن أتقدم لكم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة هذه الذكرى الطيبة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء، فى استجابة طبيعية وشعبية خالصة لإرادة الشعب المصرى العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب، لتجسد روح الإنتصار لإرادة المصريين في مواجهة التحديات، وترسيخ مبادئ الدولة المصرية الحديثة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن ثورة يونيو صححت المسار واستعادت الوطن، ودور كل مصري فى دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة المكائد والصعاب والمؤامرات، وستظل ثورة 30 يونيو المجيدة أيقونة الثورات العربية وعنواناً لإرادة المصريين، في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب، والعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، وتصميمهم على الحفاظ على هويتهم ودولتهم التي لا يزايد عليهم أحد في وطنيتهم وحبهم لمصر وتقديرهم لدورها على المستوي الإقليمي والعربي والدولي، والانتصار لوحدتهم فى مواجهة من يدعون للتفرق والانقسام، بمساندة قواتهم المسلحة الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار.

وأكد محافظ كفر الشيخ أننا ،ملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالى على المضي قدماً نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعاً لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة، داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية بمزيد من التقدم والازدهار...وكل عام وسيادتكم بخير ".

كما بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ووكيلي المجلسين، وبرقيات تهنئة مماثلة لكل من؛الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والوزراء والمحافظين، وكبار رجال الدولة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة؛ داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وقدم محافظ كفرالشيخ، التحية لرجال القوات المسلحة الأبطال والشرطة البواسل، الذين يفتدون مصر بأرواحهم لتحقيق الأمان والاستقرار، داعيا الله أن يحفظ مصر الكنانة، وقادتها، وأن يجعلها دائما واحة الأمان.

كما هنأ محافظ كفرالشيخ، أهالي المحافظة، والأجهزة التنفيذية، بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أن هذه الثورة تعد واحدة من أعظم الثورات فى العالم بعد أن خرجت جموع الشعب المصرى لرفض كافة مظاهر الخضوع لأية تهديدات إرهابية، معبراً عن إرادته لإحداث التغيير وتسليم القيادة إلى من استعاد مصر وأنقذها من الضياع والفوضى، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر الكنانة تنعم دائماً بالأمن والسلام.

داعياً أجهزة وأبناء كفرالشيخ على المحافظة على روح ثورتهم العظيمة، والإصرار والعمل والإنتاج، من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات.