بالصور.. طلاب "طب الأقصر" يختتتمون امتحاناتهم ويبدأون تدريباتهم العملية

اختتمت كلية الطب بجامعة الأقصر، اليوم السبت، أعمال الامتحانات للعام الدراسي 2023/2024، والتي استمرت على مدار شهر يونيو الجاري، وسط توفير كافة وسائل الراحة للطلاب واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المطلوبة لتوفير مناخ مثالي لاتمام الامتحانات.

من جانبه، تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، خلال جولاته اليومية للاطمئنان على حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كلية الطب بمدينة طيبة الجديدة في آخر أيامها، برفقة الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

جولة رئيس جامعة الأقصر

وأكد الدكتور حمدي محمد حسين، على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ونظامية، مشددًا على ضرورة إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة على استفسارات الطلاب.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بانتظام العملية الامتحانية بالكلية، والتزام القائمين على أعمال الامتحانات بما اتخذته الجامعة من إجراءات بشأن التيسير على الطلاب، وتهيئة المناخ المناسب؛ الذي يساعدهم على آداء الامتحانات في يسر وسهولة، مؤكدًا عدم وجود أية عقبات منذ بدء الامتحانات بالكليات.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة وجود أساتذة المواد الدراسية المختصين، داخل اللجان، خلال امتحانات المواد المختلفة؛ للإجابة على استفسارات الطلاب.

طلاب الفرقة الثالثة يبدأون امتحانات العملية

في سياق متصل، بدأ طلاب الفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة الأقصر التدريب العملي داخل مستشفى علاج الأورام بمدينة طيبة، ضمن مقررات الجراحة العامة، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، تحت إشراف الدكتور محمد شحات، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عطيتو، مدير المستشفيات الجامعية، وذلك وفي إطار البروتوكول المبرم بين كلية الطب بالجامعة، ومستشفى الأورام.

وأوضح رئيس الجامعة؛ أن هذا التدريب يأتي في ضوء تحقيق رسالة الجامعة في تخريج كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة، لخدمة المنظومة الصحية في محافظة الأقصر وجنوب الصعيد، موجهاَ الشكر لإدارة مستشفى الأورام وعلى رأسها الدكتور هاني حسين، مدير المستشفى، مثنيًا على الدور الذي يقوم به في الارتقاء بالخدمات الصحية داخل المستشفى.

يشار إلى أن جامعة الأقصر، كانت قد عقدت بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفى علاج الأورام بمدينة طيبة، لإعداد كوادر الجامعة ومساهمتهم في تقديم أفضل رعاية صحية طبقًا لمعايير الاعتماد العالمية، وذلك في إطار التبادل العلمي بين الجامعة ممثلة فى كلية الطب ومستشفيات الأورام بمدينة طيبة، من أجل الاستفادة من التخصصات المختلفة داخل المستشفى مع كلية الطب وتطوير البحث العلمي والمشاركة في الأبحاث العلمية.

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