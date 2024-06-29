بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل أطنانا من المساعدات الإنسانية لجنوب السودان

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمعاونة للأشقاء بدولة جنوب السودان، أقلع عدد من طائرات النقل العسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى دولة جنوب السودان محملة بعشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخيام المقدمة من وزارتى الصحة والسكان والتضامن الإجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرى.

وكان فى إستقبال المساعدات المصرية لدى وصولها لمطار جوبا الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى والسيد بال ماى دينج وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان وعدد من كبار المسئولين بدولة جنوب السودان والسفير المصرى وملحق الدفاع المصرى بجمهورية جنوب السودان.

من جانبة أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن هذه الجهود تأتى فى ضوء تعزيز التضامن والروابط التاريخية العميقة بين البلدين وإلتزام مصر الثابت بدعم دولة جنوب السودان الشقيقة.

من جانبهم أعرب مسئولى جمهورية جنوب السودان عن كامل الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعباً على المواقف الداعمة والتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات .

تأتى تلك المساعدات إنطلاقاً من الدور المصرى تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والمساندة لمختلف شعوب القارة الأفريقية .