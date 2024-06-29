صور.. انهيار أرضي يتسبب في انقلاب سيارة نقل بزفتي

شهد قرية دهتورة التابعة لمدينة زفتي بمحافظة الغربية انهيارا أرضيا نتج عنه سقوط سيارة نقل وأنقذت العناية الإلهية الأهالى ولم يسفر الانهيار عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوقوع انهيارا أرضيا بقرية دهتورة بدائرة المركز نتج عنه سقوط سيارة نقل

علي الفور انتقلت الاجهزه الأمنية ورجال الوحدة المحلية لمجلس قروي حانوت التابع له القرية مدعومة بسيارة إسعاف وونش انقاذ إلى موقع البلاغ وتبين وقوع انهيارا أرضيا نتج عنه سقوط سيارة نقل وأنقذت العناية الإلهية الأهالى ولم يسفر الانهيار عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح وتم رفع السيارة باستخدام ونش.

حرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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