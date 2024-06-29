طلاب "حاسبات دمنهور" يتألقون في مناقشة مشروعات تخرج الدفعة الثانية.. صور

ناقش طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، مشروعات التخرج لعام 2024 في إطار تخريج الدفعة الثانية من طلاب الكلية، وذلك وبحضور الدكتور محمد والد، القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وأولياء أمورهم، بمقر كلية الحاسبات والمعلومات بمدينة النوبارية الجديدة.

من جانبه أكد الدكتور محمد والى، القائم بأعمال العميد، أن جميع الفرق التي تمت مناقشتها قد أظهرت مستوى عالي ومتميز جدا الأمر الذي أبهر السادة أعضاء لجان الحكم والمناقشة، مؤكدا أن تلك المشروعات أظهرت فهم الطلاب العميق لكيفية تطبيق الأفكار النظرية في خدمة مختلف القضايا المجتمعية سواء الصحية، أو التعليمية، أو الزراعية، أو الصناعية.

من جانبهم أشاد الأساتذة والعمداء رؤساء لجان المناقشة بالمستوى المتقدم للأفكار والمشاريع المقدمة لطلاب حاسبات دمنهور أثناء مناقشتهم لمشروعات التخرج حيث تم تقييم المشاريع بناءً على معايير الابتكار، التطبيق العملي، وقدرة الطلاب على تقديم وعرض مشروعاتهم بشكل واضح ومنظم.

وأجرى "والي" حوارًا مع الطلاب حول أفكار المشروعات وكيفية تنفيذها، وحثهم على تتبع مسار مشروعاتهم وتنفيذها على أرض الواقع؛ لتحقيق الفائدة في المجتمع، كما حثهم على التعلم باستمرار وتطوير خبراتهم في مجالات العمل تباعًا؛ حتى يصبحوا رائدين في مجالات عملهم.

ومن جانبهم أشاد الدكتور ماجد شعلة بالأفكار الابتكارية لمشروعات تخرج الطلاب في سبيل خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.