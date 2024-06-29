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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"حماة الوطن" يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى 30 يونيو

لحزب حماة الوطن
لحزب حماة الوطن
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 يتوجه الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بالتهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 11 لثورة ٣٠ يونيو. 

وقال " شلبي"، في بيان أصدره اليوم السبت، إن ثورة 30 يونيو تمثل إرادة شعب استجابت لها جميع مؤسسات الدولة للحفاظ على أمنه واستقراره وانهاء حالة الإنقسام المجتمعى ووضع حدا للفوضى. وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو جسدت ثورة تصحيح المسار وإعلاء قيمة الوطن والانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة بمسيرة بناء وتنمية تحقق الرخاء للأجيال القادمة. وأضاف الدكتور أحمد بهاء شلبي، أن الشعب المصري شعب واعى قادر على مواجهة المحن والأزمات التى يتعرض لها الوطن على مر العصور طالما وجد القيادة السياسية التى لديها رغبة صادقة وعزيمة قوية علي قيادة الوطن نحو الرخاء والإزدهار. وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، علي أهمية الوقوف بجانب مؤسسات الدولة، ودعم كافة جهود التنمية، ودعم القيادة السياسية التي تمثل المحرك الأساسي والقوة الدافعة لتحقيق النجاح المنشود.

30 يونيو لرئيس السيسي حماة الوطن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن