إدراج جامعة دمنهور ضمن تصنيف يو إس نيوز لعام 2024

أعلنت جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة عن ظهور نتائج تصنيف يو إس نيوز US.NEWS لعام 2024 وإدارج جامعة دمنهور بالتصنيف.

وأشار رئيس جامعة دمنهور، أن هذا الإنجاز يعكس حرص إدارة الجامعة على تبني و تنفيذ استراتيجية للنهوض وتحسين الترتيب العالمي للجامعة على مستوى التصنيفات الدولية المختلفة في مختلف التخصصات.

جامعة دمنهور تنافس عالميا وتدرج ضمن تصنيف يو إس نيوز US.NEWS لعام ٢٠٢٤

وعلى الجانب المشرق لتصنيف التخصصات العلمية أكد الدكتور آسر غنيم، مسئول لجنة التصنيفات الدولية بالجامعة أن جامعة دمنهور قد تم اختيارها ضمن أفضل 2250 جامعة عالمية هذا العام في تصنيف يو إس نيوز الأمريكي US.NEWS وتمكنت الجامعة من تحقيق مراكز متقدمة على المستوى العالمي حيث حققت الجامعة إنجازا كبيرا بتبوئها المركز 176 ضمن أفضل الجامعات العالمية في تخصص علم الأدوية والسموم بتصنيف Us.News لعام 2024.

وكما تمكنت من احتلال المركز 347 عالميا في تخصص علوم النبات والحيوان.

وأشار "غنيم"، إلى أن التصنيف الأمريكي (يو إس نيوز) يستند إلى عدة معايير ترتكز في الأساس على النجاح الأكاديمي للجامعات، بما في ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث العلمية المنشورة سنويا كما وكيفا، واستشهاداتها وتأثيرها، والتعاون الدولي، مؤكدا اهتمام هذا التصنيف كذلك بالكتب والمؤتمرات العلمية المنشورة عالميا، مما يؤدي إلى توفير كم هائل من المعلومات للطلاب في مختلف أنحاء العالم، موضحا أن تصنيف «يو إس نيوز الأمريكي» يعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العالمية خاصةً بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي وفقاً لتقدم الجامعة، بينما يتم وفقاً لتحليل الفريق القائم على التصنيف لأداء أفضل الجامعات بالعالم.



من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، أن الجامعة تعمل جاهدة على تحسين مستواها بتصنيف اليو إس نيوز الفترة القادمة، وتطمح إلى مراكز متقدمة، كما تعمل جاهدة على المشاركة في جميع التصنيفات الدولية لاكتساب الخبرات والعمل على تطوير كافة التخصصات والمجالات طبقا لرؤية واستراتيجية الجامعة والتي تقوم على تضافر الجهود ومشاركة جميع قطاعات و كليات الجامعة لرفع مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية، مؤكدا حرص الجامعة على تحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

وأعرب رئيس الجامعة، عن خالص شكره وتقديره لمؤسسات الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومراكز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تدعم جامعة دمنهور لتحقيق هذا الإنجاز، وواصل شكره لأعضاء لجنة التصنيف الدولي بالجامعة وجميع قطاعات وإدارات الجامعة التى تساهم بشكل فعال فى تحقيق هذا الإنجاز وغيره متطلعا إلي المزيد.