بالصور.. انطلاق أعمال امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، أعمال امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية بالجامعة، في أول أيام انطلاقها بالتعاون مع كلية التجارة جامعة أسيوط للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، وذلك برفقة الدكتور وليد محمد عبدالله، مدير برامج الماجستير والدكتوراه المهنية بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، على ضرورة توفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات وسرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة، لإزالة أية عوائق تحول دون أدائهم الامتحانات بسهولة ويسر.

رئيس جامعة الأقصر يتفقد الامتحانات

واطمأن الدكتور حمدي محمد حسين، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها على أكمل وجه.

من جانبه قال الدكتور وليد محمد عبدالله، مدير برامج الماجستير والدكتوراه المهنية بالجامعة، إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي ولم نرصد أية معوقات؛ وأن الطلاب يؤدون الامتحانات في جو ملائم مع توفير كل سبل الراحة لهم داخل اللجان.

جدير بالذكر، ان برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بالجامعة بالشراكة مع كلية التجارة جامعة أسيوط، تتمثل فى برنامج الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال - والماجستير المهنى فى إدارة المستشفيات والخدمات الصحية، وبرنامج الماجيستير المهني فى المحاسبة، وبرنامج الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال.

امتحانات الدراسات العليا (1)

امتحانات الدراسات العليا (3)