استجابة لأهالي القرية.. حملة نظافة مكبرة بقلندول بالمنيا

استجاب تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ملوي لمطلب اهالى قري قلندول

بعمل حملة نظافة مكبرة جاء ذلك عقب لقاء مع عدد من اهالى قرية قلندول برئيس مركز ومدينة ملوى، بمكتبه اليوم السبت

حيث وجه رئيس مركز ملو نائبه اسامه سيبويه بعمل حملة نظافة مكبرة بمجلس قروى قلندول بمركز ملوى،وبمعاونه معدات الحملة الميكانيكيّة بقرى المركز، وذلك فى اطار رفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من نقطة الوحيلة،وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، ونقاط التجميع، وذلك ضمن جهود رئاسة مركز ومدينة ملوى لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

واكد « تــاج ابوسداح » رئيس مركز ومدينة ملوي إن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في متابعة حالة النظافة ورفع كافة المخلفات والإشغالات من جانبي الطريق والشوارع الرئيسية وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز وخلق بيئة خالية من التلوث .

FB_IMG_1719661517279

FB_IMG_1719661504087

FB_IMG_1719661501715

FB_IMG_1719661498654