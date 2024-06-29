حار رطب نهارا.. الأرصاد تعلن حالة طقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود غدا الاحد ، طقس حار رطب نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية و شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الاحد ، نشاط رياح علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى تتراوح بين 65 الي 80 للعظمي ومن 25:60%.

ويوجد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج من 1.5 :2.5 متر و سرعة الرياح من 40:50 كم/س.

درجات الحرارة غدا

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 29 درجة .