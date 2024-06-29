جهود الأجهزة التنفيذية ببني سويف في إزالة التعديات والبناء المخالف

عرض اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف تقريرا،اليوم،للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لمواجهة التعديات والبناء المخالف،وتضمن الإشارة إلى استمرار جهود الوحدات المحلية في تنفيذ توجيهات المحافظ باستمرار المتابعة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة مواجهة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة و المخلفات على مستوى المراكز والمدن، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بإزالة حالة تعد بالبناء المخالف بجوار قاعة شهرزاد بطريق السادات وإزالة 5حالات تعد علي قطعة أرض ببنى عفان و باها و السعادنة ، وإيقاف أعمال مخالفة لتحويل من سكنى لتجاري ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا بإيقاف تعد بالبناء على مساحة نصف قيراط تقريبا على حرم مصرف محمد إسماعيل وتم إيقاف أعمال البناء فى المهد وتم التواصل مع مسؤل الصرف لمتابعة أى حالات تعد فى المهد، بجانب إزالة تعد في المهد على أرض زراعية بزمام كفر أبو شهبة على مساحة نصف قيراط، وذلك بالتزامن مع قيام باقى رؤساء المدن " كل في مركزه" بمواصلة جهود إزالة التعديات و اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الجهات الأمنية وحماية الأراضى ووحدات المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تواصله ومتابعته المستمرة مع رؤساء الوحدات المحلية لتكثيف العمل في ملف التعديات ، وذلك في إطار تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم " خلال الاجتماع الذي عقده "نهاية الأسبوع الماضي " بسرعة الانتهاء من إزالة كافة المتغيرات المكانية الواردة في التقارير التي تم عرضها خلال الاجتماع ، في غضون الأيام القليلة المقبلة وبحد أقصى نهاية يونيو الجاري ، وتوجيهاته لمدير وحدة المتغيرات المكانية ، بعرض تقرير يومي"على فترتين صباحي ومسائي " بموقف المتغيرات المكانية وما تم اتخاذه حيال المتغيرات التي يتم رصدها على مدار اليوم.

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