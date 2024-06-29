"القاهرة الإخبارية": روسيا تقصف مبنى سكنيًا من 9 طوابق وسط أوكرانيا

علق غيث مناف، مراسل «القاهرة الإخبارية»، على قصف روسيا لمبنى سكني في أوكرانيا مكون من 9 طوابق، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر البيانات النهائية جراء القصف الروسي الذي أندلع يوم وأمس وأشار إليه الرئيس الأوكراني ونعى كل الموجودين هناك.

وأشار «مناف»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن القصف الروسي على مبنى في دنيبرو وسط أوكرانيا تسبب في إنهيار 4 طوابق علوية من المبنى، وتسبب في إصابة 11 شخصًا والعديد من المفقودين ومقتل شخص واحد، موضحًا أن كل هذه العمليات تأتي تزامًا مع استمرار القصف على المنشآت المدنية.

وأوضح أن القوات الروسية شنت هجمات بالقرب من مستوطنات وباءت بالفشل على حسب بيان الإدارة المشتركة للقوات الأوكرانية، منوهًا بأن هذا يأتي مع قصف روسي ومسيرات أوكرانية تستهدف البنى التحتية في الداخل الروسي والأوكراني.