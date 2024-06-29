محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل دوائرهم

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم على لقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهاً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أكد محافظ الشرقية أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف على كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية ، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل ابناء دوائرهم المختلفة ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.