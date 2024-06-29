محافظ الشرقية يثمن مجهودات وحدة السكان بالديوان العام لخدمة القضية السكانية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠ م والتي تعمل على تنمية الأسرة المصرية والإرتقاء بجودة حياة المواطن وبناء الإنسان من خلال ضبط معدلات النمو السكانى المتسارعة وتحسين الخصائص السكانية والبيئية وسد فجوات التنمية وذلك من خلال تفعيل الأنشطة والفعاليات التى تنفذها وحدات السكان بالمحافظات .

ثمن المحافظ مجهودات وحدة السكان بالديوان العام بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتغلب على ما يعوق جهود التنمية من نمو سكاني و وجود فجوات تنموية بين المناطق الجغرافية بعضها البعض أو بين الذكور والإناث ، كذلك رفع الوعى لدى القاطنين فى أماكن المشكلات وإجراءات حلها ، لافتاً إلى ضرورة عقد الندوات والاجتماعات الشهرية وإطلاق القوافل الطبية والدينية للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية وتحقيق هدف الدولة فى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

وأشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ إلي المجهودات التي قامت بها وحدة السكان بالديوان العام والتي تمثلت في تنفيذ ندوة بعنوان وظائف الكبد بمكتبة مصر العامة بالزقازيق .

وتنفيذ ندوة بعنوان "التربية الإيجابية....مشاركة " بمكتبة مصر العامة بالزقازيق.

والمشاركة في تنظيم قافلة علاجية مجانية برعاية حياة كريمة بقرية المؤانسة بكفر صقر.

وتنظيم الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والأمراض المنتشرة الأخري بقرية الهجارسة بكفر صقر .

ومتابعة الحملة القومية " حقك تنظيمي "لتنظيم الأسرة بجانب ندوات توعوية وتثقفية تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا لجميع السيدات بمركزي فاقوس وكفر صقر ومتابعة تنفيذ حملة مكثفة لمكافحة الناموس والبعوض للوقاية من الأمراض وانتشارها بمركز كفر صقر.

والمشاركة فى تنظيم ختام فعاليات الحملة التنشيطية" حقك تنظيمي" بكفر صقر.

ومتابعة فعاليات القافله الطبية العلاجية بقرية شيط الهوي والقري المجاورة لها بمركز كفر صقر.

وإنعقاد امتحان فوري لطلبة الجامعة لجميع الفرق والتربوي بمدرسة الإمام علي بكفر صقر .

وتنظيم العرض الخاص لتجهيز العرائس و الملابس لتخفيف العبء علي الأهالى بقرية الزاومل بمركز بلبيس من خلال مبادره "كلنا واحد ".

ومتابعه التطعيمات الدورية للأطفال بالوحدة الصحية بقريه حوض الندى التابعة لمركز بلبيس .

والمشاركة في افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز بلبيس.

وتنفيذ ندوه بعنوان "دور المرأة في الأسرة والمجتمع المصري" بقرية صفط زريق بمركز ديرب نجم.

وتنفيذ ندوه تحت عنوان "فضل الأيام العشر الأوائل من ذو الحجة والقيم الاخلاقية" بقرية بهنيا بمركز ديرب نجم وقرية اولاد سيف بمركز بلبيس ومركز كفر صقر.

ومتابعة استئناف مبادرة "فحص وعلاج فقدان السمع " من جميع الوحدات الصحية التابعة لإدارة فاقوس الصحية .

ومتابعة المسح الميداني للتطعيمات الروتينية للأطفال المصريين وغير المصريين اقل من سن ٥سنوات من خلال فرق طبية مدربة بمركز فاقوس.

واستئناف المبادرة الرئاسية للحفاظ على صحة الأم والجنين بمركز فاقوس.

وتنظيم ندوة بعنوان "حياة الرسول مع زوجاته" بقرية جميزة بني عمرو بمركز ديرب نجم.

ومتابعة القافلة الطبية بقرية بساتين بركات التابعة للوحدة المحلية بكفر ايوب مركز بلبيس.

وتنفيذ ندوه عن أضرار جريمة ختان الإناث بحضور ٧٠ مستهدف بقرية كفر صقر.

وتفعيل النشاط الصيفي بمدرستي حمزه الابتدائية و غيث الابتدائية بمركز بلبيس.