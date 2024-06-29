الثانوية العامة 2024| طلاب الأقصر: "امتحان الفيزياء من كوكب تاني".. شاهد

سادت حالة من الحزن والاستياء، بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، عقب خروجهم من أداء امتحانات مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية للعام الدراسى 2023/2024، والتي استمرت لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحاً وحتى 12 مساءاً، وسط إجراءات أمنية مشددة ودوريات مرورية على اللجان.

وتباينت أراء طلاب الثانوية العامة في الأقصر، حول صعوبة مستوي مادة الفيزياء التي جاءت بها أجزاء صعبة للغاية وفوق مستوي الطلاب، حيث أبدى طلاب القسم العلمي استيائهم الشديد من صعوبة امتحان مادة الفيزياء، وعبرت جودي محمد طالبة بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، عن حزنها بسبب صعوبة الامتحان مؤكدة أنه كان يحتاج لوقت أطول للحل لأنه صعب وطويل للغاية، وهناك بعض النقاط يصعب حلها تماماً، مشيرة إلى هناك بعض الأسئلة كانت تحتاج إلى أستاذ متخصص لحلها، ولا يمكن لطالب أياً كان مستواه أن يحلها بسهولة.



وقال الطالب محمد عمر، بالشعبة العلمية؛ إن امتحان الفيزياء به العديد من الأسئلة والرسومات في مستوى الطالب المتميز، وكان يتطلب ساعتان إضافيتان على الزمن الفعلي للامتحان بسبب صعوبة بعض أجزاء الامتحان التي تطلبت وقتًا للتفكير للإجابة، كما لم يكن هناك وقت للمراجعة.