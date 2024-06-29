سقوط عشرات الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة ومسجد في الشجاعية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن إعلام فلسطيني،اليوم السبت، عن ارتقاء عشرات الشهداء قرب مدرسة بدر ومسجد ذو النورين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة، اليوم السبت، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و 224 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 37834 شهيدًا و 86858 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 267 على التوالي، حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أنواع المجازر التي يُمكن أن تُسجّل في التاريخ، ومخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.