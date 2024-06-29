بالصور.. شرطة مرافق الأقصر تكثف حملاتها وتحرر 144 مخالفة متنوعة

كثفت إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، من حملاتها الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، حيث تم تحرير 144 مخالفة متنوعة بمدينتي الأقصر وإسنا.

وفي هذا السياق، قال العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، اليوم السبت، أن الإدارة شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات، وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

69 مخالفة ببندر الأقصر

وأضاف الغول، أن الحملة بمدينة الأقصر استهدفت مناطق ميدان أبو الحجاج، ميدان المحطة، معدية الأهالي، المستشفى العام، شارع الهيلتون، وأسفرت عن تحرير ١٣ محضر إشغال، ٤ محاضر باعة جائلين، ٦ محاضر نظافة عامة، ٩ محاضر مضبوطات متنوعة، ٣٧ محضر إزالات إدارية، بإجمالي 69 مخالفة بنطاق بندر الأقصر، كما تم إزالة كافة الوصلات الكهربائية العشوائية بساحة أبوالحجاج.

75 مخالفة بمدينة إسنا

وأشار مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، أنه تم شن حملة مكبرة أيضاً بالتنسيق مع مجلس مدينة إسنا برئاسة دكتور محمد رزق رئيس المدينة، استهدفت شوارع أحمد عرابي، البحر القديم، الكورنيش، ومنطقة المستشفى العام، وأسفرت عن تحرير ١٢ محضر إشغال، ٥ محاضر باعة جائلين، ٦ محاضر نظافة عامة، ١٣ محضر مضبوطات متنوعة، ٣٩ محضر إزالات إدارية بإجمالي 75 مخالفة بمدينة إسنا.

توجيهات محافظ الأقصر ومدير الأمن

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، وتنفيذ تكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

أكد محافظ الأقصر، على ضرورة استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات بحرم الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وتطبيق القانون على غير الملتزمين حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المدن، مثمنا مجهودات إدارة شرطة المرافق وتعاونها الدائم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء في شن حملات تفتيشية صباحية ومسائية لفرض سيادة القانون، وإزالة كافة التعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لإعادة الإنضباط للشارع.

حملة إسنا (7)

حملة إسنا (6)

حملة إسنا (5)

حملة إسنا (4)

حملة إسنا (3)

حملة إسنا (2)

حملة إسنا (1)

حملة إسنا (8)

حملة الأقصر (1)

حملة الأقصر (5)

حملة الأقصر (2)

حملة الأقصر (3)