محافظ مطروح يطمئن على حالة مصابي حادث انقلاب أتوبيس الطريق المستجد

اطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة لمصابى حادث انقلاب أتوبيس سياحي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 59 أخرين، وتم نقل الوفيات والمصابين لمستشفيات العلمين والضبعة والحمام.

وكلف محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة؛ بمتابعة تلقي المصابين للرعاية الطبية ورفع حالة الطوارىء بمستشفيات الحمام المركزى والعلمين التخصصي والضبعة المركزي.

وأشار محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، إلى التواجد الميدانى بمستشفى العلمين لرئيس مدينة العلمين عبد السلام كويله، والدكتور إسلام عساف وكيل المديرية، فور وقوع الحادث.

وكيل صحة مطروح: تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، أنه تمت المتابعة الميدانية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين وتذليل أى عقبات قد تستجد مع التأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الاقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات فى حالة الحاجة الى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.

وأوضح الدكتور مصطفى أشرف مدير إسعاف مطروح، أنه فور تلقي بلاغ بانقلاب أتوبيس سياحى

في الساعة 2:36 صباح اليوم السبت؛ تم التحرك على الفور والدفع بعدد 17 سيارة إسعاف والوصول خلال 8 دقائق من البلاغ لإسعاف ونقل المصابين بطريق محور عبدالرحمن المستجد الدفع بسيارات وتم نقل المصابين وعددهم 59 مصابا إلى مستشفى الضبعة المركزي و العلمين التخصصي والحمام المركزى لتلقى الخدمات العلاجية المناسبة الحالات الطبية، مع دخول 5 حالات وفاة بمستشفى العلمين التخصصي، وجارٍ الإسراع الإجراءات وتسليمهم لذويهم.

كان الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، قد أجرى جولة ميدانية بمستشفى الضبعة المركزي؛ لتفقد ومتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي بمنطقة سيدى عبدالرحمن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابى الحادث، والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أى عقبات قد تستجد.

وكيل صحة مطروح: نقل المصابين لمستشفيات العلمين التخصصي والضبعة المركزي والحمام المركزي

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ورفع حالة الطوارىء بمستشفيات الحمام المركزى والعلمين التخصصي والضبعة المركزى، وتم نقل المصابين وعددهم 27 مصابا إلى مستشفى الضبعة المركزي، وعدد 26 مصابا لمستشفى العلمين التخصصي، وعدد ٦ مصابين لمستشفى الحمام المركزى؛ لتلقى الخدمات العلاجية المناسبة طبقاً وتصنيف الحالات الطبية ويوجد عدد 5 حالات وفاة بمستشفى العلمين التخصصي.

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات فى حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.

وأضاف وكيل صحة مطروح أنه جاري حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبى والنفسى للمصابين وأسرهم، متمنيًا أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

وكيل صحة مطروح يشكر وكيل المديرية ومدير المستشفيات على جهودهم

وتقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، بالشكر والتقدير للدكتور إسلام عساف وكيل المديرية على تواجده على رأس الحدث والتعامل بحرفية، والتنسيق السريع والدكتور مصطفى أشرف مدير مرفق إسعاف مطروح، والدكتور محمد عبدالظاهر مدير مستشفى الضبعة المركزي، والدكتور محمد عبدالحكيم مدير مستشفى العلمين التخصصي، والدكتور رفيق صلاح الدين مدير مستشفى الحمام المركزي، وجميع فريق العمل والأطقم الطبية العاملة على التدخل السريع وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين فى وقت قياسي.

محافظ مطروح يطمئن على حالة مصابي حادث انقلاب أتوبيس الطريق المستجد

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