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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصرع 4 عناصر من الميليشيات الحوثية بينهم قياديان شمال تعز

المليشيات الحوثية
المليشيات الحوثية
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لقى أربعة عناصر من المليشيات الحوثية الارهابية، مصرعهم وأصيب 3 أخرون في مواجهات مع الجيش اليمني بجبهة "عصيفرة" شمال مدينة تعز.

وأكد نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت"، مصرع قائد جبهة عصيفرة ومدير السجن المركزي للمليشيات، وقائد سرية وكتيبة هندسة للمليشيات، واثنين من العناصر وإصابة 3 أخرين في مواجهات مع الجيش في جبهة عصيفرة.

وأشار البحر، إلى أن قوات الجيش افشلت عملية تسلل قامت بها عناصر من المليشيات الحوثية إلى مواقع الجيش، وكبدتهم خسائر فادحة في الارواح والمعدات قبل أن يلوذ بقية العناصر بالفرار.

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