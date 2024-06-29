في ذكرى 30 يونيو.. البابا تواضروس: ننظر بتقدير جم لما أنجزته الدولة المصرية

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع أبناء مصر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.



وجاء نص بيان التهنئة كالأتي:" إننا في هذه المناسبة نهنئ أنفسنا وكل مصري وطني معتز بالهوية المصرية لبلدنا العزيز، وننظر بتقدير جم لما أنجزته الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، ومواجهتها - ولا تزال - تحديات مختلفة في الطريق إلى الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا. نصلي أن يحفظ الله القدير مصر الوطن الغالي ويحميهامن كل سوء، وينعم عليها بدوام الاستقرار والتقدم.



