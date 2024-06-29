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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

في ذكرى 30 يونيو.. البابا تواضروس: ننظر بتقدير جم لما أنجزته الدولة المصرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع أبناء مصر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

 وجاء نص بيان التهنئة كالأتي:" إننا في هذه المناسبة نهنئ أنفسنا وكل مصري وطني معتز بالهوية المصرية لبلدنا العزيز، وننظر بتقدير جم لما أنجزته الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، ومواجهتها - ولا تزال - تحديات مختلفة في الطريق إلى الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا. نصلي أن يحفظ الله القدير مصر الوطن الغالي ويحميهامن كل سوء، وينعم عليها بدوام الاستقرار والتقدم.


 

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