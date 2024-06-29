"تعليم كفر الشيخ": لم نرصد شكاوى في امتحانى الفيزياء والتاريخ

قال محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لم تتلقي أي شكاوى من الطلاب، سواء خلال أو وعقب أدائهم امتحان مادتي التاريخ، والفيزياء وشهدت اللجان متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء 24590 طالب وطالبة بالثانوية العامة،منهم بالقسم العلمي 20318 طالبة وطالبة، و4660 طالب وطالبة بالقسم الأدبي، إمتحانات مادة التاريخ للقسم الادبي ومادة الفيزياء للقسم العلمي.

وتباينت اراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، عن امتحان مادتي التاريخ والفيزياء، ما بين أن الامتحاني جاء في مستوى الطالب المتوسط ولكن هناك أسئلة صعبة ويحتاج الامتحان لوقت أطول، يأتي ذلك ضمن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي تستمر حتى يوم السبت 20 يوليو المقبل.