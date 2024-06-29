ads
السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الأسقفية تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى 30 يونيو

رئيس الأساقفة الدكتور
رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ رئيس الأساقفة الدكتور المطران سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع المصريين بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة ٣٠ يونيو، واصفًا أياها بالثورة المجيدة لشعب عظيم.

وقال رئيس الأساقفة: إن ثورة ٣٠ يونيو تُجسّد ملحمةً شعبيةً التفّت حول الجيش المصري وقيادته الرشيدة، مشددًا على أن هذا اليوم هو رمز لانتصار الإرادة الشعبية.

وأكد رئيس الأساقفة أننا نصلي من أجل كافة قيادات الدولة المصرية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستمرار مسيرة الدولة التنموية الشاملة على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واختتم رئيس الأساقفة: يحفظ الله مصر بخير وسلام، وأن يمنحها القدير الاستقرار والرخاء.

رئيس الأساقفة الدكتور المطران سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذكرى الحادية عشر لثورة ٣٠ يونيو